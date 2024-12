Batida e incêndio: polícia investiga 2º acidente fatal com Tesla Cybertruck

Ele falou: "é seguro dizer que a velocidade foi um fator. Agora, há outros fatores associados? Isso é certamente possível, mas a velocidade provavelmente é um fator que contribuiu para essa colisão".

Não se sabe ainda se a bateria foi a causa do incêndio. O Tesla pegou fogo logo após colidir com uma parede de cimento e ficar preso entre ela e uma grande árvore.

Foi o segundo acidente fatal envolvendo um Tesla Cybertruck nos EUA. O primeiro foi em agosto, quando um homem bateu o modelo em Beach City, no Condado de Chambers, Texas. O Cybertruck também pegou fogo.

