Demanda por carros elétricos faz consumo de gasolina despencar na China

Anders Hove, pesquisador da China no Oxford Institute for Energy Studies, disse à Bloomberg que o uso de gasolina no país deverá cair em de 4% a 5% a cada ano entre agora e o fim da década. No momento, um em cada 10 carros na China é eletrificado, mas na taxa de vendas atual a relação deve dobrar até 2027 e pode chegar a 100% até a década de 2040.

Assim, a demanda de petróleo - que atualmente é de 3,5 milhões de barris por dia - poderia cair para apenas 1 milhão até 2040.

Ainda assim, outros países seguem utilizando bastante carros com combustíveis fósseis pelo mundo, como os EUA - que têm apenas 10% de sua frota de veículos elétricos. A China também ainda possui uma frota de carros híbridos, que também seguirá utilizando gasolina.

