Você não sabe lavar o cinto de segurança do seu carro; veja o jeito certo

Limpeza 'ecológica'

Já Magali Alvarenga, CEO da Wicar, compartilha uma abordagem diferente.

"Nós não lavamos dessa forma, porque nossa lavagem é ecológica, não utilizamos jato de água. Mas creio que funciona bem para remover a sujeira grossa. Porém, da forma como é mostrada a limpeza no vídeo, fica um ponto cego que não foi lavado. Orientamos a passar um produto de limpeza específico para higienização e ainda limpar a parte do cinto que não consegue ir para fora do carro. Depois, remova o excesso de água e seque a ferragem para não correr o risco de oxidá-la".

A empresa Acquazero também oferece algumas dicas práticas.

"Estique o cinto e trave-o. Passe uma bucha de cozinha umedecida com água morna e sabão neutro. É preciso evitar produtos mais fortes quimicamente, pois podem danificar a resistência do cinto. Após a limpeza, passe um pano, de preferência de microfibra, por toda a extensão do cinto de segurança. Espere que ele seque por completo para depois o enrolar".

