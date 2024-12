Ferrari F50, 'Rambo Lambo' e mais: a garagem de luxo de Bashar al-Assad

Rebeldes anunciaram a deposição do governo de Bashar al-Assad na Síria, no domingo. Dezenas de pessoas invadiram o palácio em que vivia o ditador, que fugiu para a Rússia, segundo agências internacionais.

Entre os pertences descobertos pelos sírios, está uma coleção de dezenas de carros de luxo atribuídos a Assad, guardados em um grande galpão.

Confira modelos da garagem de Assad

Algumas unidades do Toyota Land Cruiser. Não é vendido no Brasil, mas o carro no modelo 2023 é disponibilizado por importadoras por R$ 998 mil.