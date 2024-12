Pneu infinito? Por que reforma que viralizou é uma péssima ideia

Isso porque, quando o pneu é utilizado com a calibragem correta, o desgaste ocorre de forma uniforme. Porém, quando analisamos no vídeo a profundidade dos sulcos situados nas bordas da banda de rodagem antes da execução do procedimento, vemos que estão muito mais rasas do que os vincos que ficam no centro, o que indica utilização do pneu com calibragem abaixo da ideal.

Por outro lado, se o motorista desse carro fosse alguém que fizesse o oposto (rodasse sempre com a calibragem acima do recomendado), o centro estaria mais comprometido, enquanto as bordas estariam mais preservadas.

O nível da gambiarra atingiu patamares tão absurdos que muitas dúvidas acabam surgindo sobre o tema. Separamos argumentos técnicos e legais pelos quais isso não deve jamais ser feito pelos proprietários de veículos.

Procedimento ilegal afronta a segurança

De acordo com a TÜV Rheinland, certificadora alemã reconhecida por relatórios técnicos que abordam o tema, em até oito anos da data de fabricação dos pneus, suas propriedades químicas estarão preservadas de forma consistente. Logo, pneu tem data de validade.