Placa camaleão: como item ilegal ajuda maus motoristas a escapar de multas

Quem faz isso é mesmo criminoso?

Aquele que utiliza qualquer material para induzir a leitura de um caractere por outro, mediante uso de adesivo, tinta ou remoção parcial da pintura, comete infração gravíssima, conforme o Inciso I do Artigo 230 do CTB. Essa conduta também caracteriza o crime de adulteração ou remarcação de sinal identificador, previsto no Artigo 311 do Código Penal, com pena de reclusão de três a seis anos e multa" , Marco Fabrício Vieira, advogado, conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo) e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

"Se o veículo estivesse sendo conduzido com qualquer uma das placas sem visibilidade, seja por estar encoberta total ou parcialmente ou por trazer um ou mais caracteres com pintura desgastada, sem adulteração, seria caracterizada infração prevista no Inciso VI Artigo 230 do CTB [Código de Trânsito Brasileiro], com punição de multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário e remoção do veículo", diz o especialista.

Após a nova Lei 14.562/23, foi ampliado o leque de alcance para a prática de adulteração das placas, como forma de fraude veicular. A lógica se tornou similar aos que modificam numerações e registros de chassi, motor ou monobloco. Veja quem agora pode ser responsabilizado pelo crime: