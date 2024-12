'Função secreta' deixa faróis do seu carro livres de problemas; saiba usar

Marcas como Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Audi e Land Rover são exemplos de fabricantes que incluem essa função em seus modelos mais recentes. Alguns até possuem sistemas mais avançados que utilizam sensores para ativar automaticamente os limpadores de farol quando necessário, garantindo sempre uma iluminação eficiente.

Como identificar e usar corretamente o limpador de farol?

Antonio Resteiro, coordenador do Centro Automotivo Bandeirantes, afirma que para identificar se o seu carro possui limpador de farol, basta verificar se há um botão ou alavanca específica para ativar o sistema.

"Normalmente o limpador de farol é ativado por um botão específico no painel do carro, geralmente localizado perto do comando dos faróis. Para usar corretamente, o motorista deve ligar o farol alto, pressionar o botão de limpador de para-brisa por alguns segundos até que o líquido comece a ser liberado", afirmou.

Segundo ele, "é importante garantir que o reservatório de líquido do limpador esteja cheio para evitar danos ao sistema. Seguir as instruções do manual do veículo é fundamental para o funcionamento adequado. Assim, o sistema liberará uma caixinha quadrada escondida logo abaixo dos faróis com um esguicho de líquido, que também limpa os faróis automaticamente".