Tecnologia para motorista ruim de baliza traz solução e cria um problema

Um modelo que traz essa capacidade é o Mercedes-Benz EQG, a versão elétrica do SUV Classe G - no ano passado, durante a feira de tecnologia CES, em Las Vegas (EUA), a montadora alemã promoveu um "balé" com esses utilitários girando de forma sincronizada.

O SUV de alto luxo Yangwang U8, da BYD, também traz essa capacidade e tem lançamento previsto no Brasil para 2025 ou 2026.

Tamanha tecnologia impressiona e facilita a vida, mas traz um problema colateral: como os pneus giram em falso, seu desgaste acaba sendo acentuado, especialmente no asfalto - prova disso são as marcas criadas no piso durante tais manobras, facilmente perceptíveis em vídeos que circulam na internet.

Claramente, o recurso que facilita a baliza e também chama a atenção é para uso rápido, durante poucos segundos - a não ser que você não se importe em trocar os pneus bem antes do prazo previsto.

