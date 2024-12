Jaguar renasce como marca de luxo e primeiro carro divide opiniões

Depois de ressignificar a marca, a Jaguar lançou seu primeiro conceito, dando o gosto do que vem por aí em sua linha nos próximos anos. O conceito chama-se Type 00, possui duas portas e será transformado em um sedã de quatro portas para produção no fim do ano que vem, seguido por mais dois veículos elétricos.

O que aconteceu

