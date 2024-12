Corvette é partido no meio ao atingir poste em alta velocidade; veja

Um Chevrolet Corvette C8 sofreu um acidente forte em Irvine, Califórnia, no qual ficou partido ao meio após colidir com um poste. Porém, mesmo com a gravidade do impacto, seu motorista sobreviveu com ferimentos graves.

O que aconteceu

Em alta velocidade, o motorista perdeu o controle próximo a um cruzamento e bateu no poste em cheio. Acredita-se que o homem estava bem mais veloz do que a velocidade máxima permitida na via, de 45 mph (72 km/h).

O poste partiu o Corvette ao meio após o motorista bater de frente. Felizmente para ele o poste não chegou a invadir a cabine.