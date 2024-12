Mitsubishi apresenta a nova Triton; veja preços e mudanças na picape média

No quadro Autosserviço, Moraes conta com a ajuda de Fabio Maggion, gerente de planejamento da HPE, a representante oficial da Mitsubishi no Brasil, para explicar em detalhes as mudanças no motor e no chassi da nova Triton.

Dentre outras mudanças, o propulsor 2.4 recebeu novas turbinas e um sistema de pós-tratamento dos gases de escape revisado, para redução nas emissões de poluentes.

Além disso, o propulsor teve os eixos balanceadores reposicionados, para diminuir os ruídos e as vibrações - e, consequentemente, ampliar o conforto a bordo da picape.

Ao mesmo tempo, o chassi é totalmente novo, trazendo maior rigidez torcional, e a suspensão foi revisada, com ampliação do respectivo curso em 20 mm e calibração mais voltada ao conforto.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência e antecipa novidades do mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).