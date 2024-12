BYD anuncia motor híbrido flex e 20 mil contratações em fábrica na BA

O motor estreará no SUV BYD Song Pro que combina sistema híbrido plug-in com um motor 1.5 flex. Sua plataforma é a DM-i.

As obras na fábrica, que iniciaram há nove meses, seguem em ritmo acelerado. A fase 1.1 do projeto - com galpão para montagem e carros, fábrica de inspeção final e as pistas de teste de velocidade e obstáculos - tem conclusão marcada para após o Carnaval de 2025 - em março, portanto.

A fase 1.2 contempla a produção completa de veículos elétricos e híbridos, ainda com a construção de 28 novas edificações e 2 pátios. A produção plena dos modelos deve começar ainda em 2025. A nova planta terá capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação e 300 mil unidades na segunda fase.

Stella Li, CEO Américas e Europa e vice-presidente executiva global da BYD, disse: "com a contratação de 10 mil trabalhadores, estamos não apenas impulsionando a economia local, mas também contribuindo para o desenvolvimento de uma cadeia de valor mais verde e eficiente. A BYD está transformando Camaçari no Vale do Silício da América Latina. Estamos construindo um grande centro de P&D, treinando engenheiros e técnicos locais para liderarem em inovação. E isso é apenas o começo".

Presente no evento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, falou: "importante para a Bahia e para o Brasil ver o avanço na instalação do complexo fabril da BYD em Camaçari. Este projeto simboliza a atração de investimentos, geração de emprego e renda, avanço tecnológico e o desenvolvimento sustentável que trabalhamos diariamente para promover em nosso estado. Estamos fazendo acontecer essa revolução no presente, com o olhar voltado para o futuro, e os investimentos vão continuar ampliando nossa capacidade de gerar oportunidades para baianos e baianas".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.