BMW inicia produção de 1º carro híbrido plug-in fabricado na América do Sul

Do lado mecânico, o carro tem motor a gasolina de seis cilindros em linha de 313 cv e um elétrico de 197 cv, que juntos desenvolvem 489 cv de potência e 71,3 kgfm de torque combinados. Com isso o modelo vai de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos.

Sua bateria é de 25,7 kWh, o que dá ao X5 um alcance em modo 100% elétrico de até 79 km no ciclo PBEV. Dois carregadores de alta potência acompanham o carro, um portátil de até 11 kW e uma wallbox de até 22 kW.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.