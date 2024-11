Carrões raros e caros: coleção secreta do Sultão de Brunei vaza nas redes

A coleção de carros do Sultão de Brunei sempre foi um mistério para todos. Ao longo dos anos, muitos foram os rumores quanto aos modelos adquiridos pela família real do país. Porém, isso começou a ganhar o mundo a partir do último domingo, quando duas contas do Instagram passaram a publicar imagens dos veículos.

O que aconteceu

Tesouro da família real de Brunei, sua coleção de carros - que segundo se diz é a que mais inclui Rolls-Royces no mundo - começou a ser revelada nos últimos dias através de contas no Instagram.

Curiosamente, as fotos foram tiradas no início dos anos 2000, portanto vemos como a coleção estava há 20 anos. As imagens eram mantidas por um grupo unido de indivíduos até que uma briga recente levou um membro do grupo a torná-las públicas, segundo o site The Drive.