Lamborghini raro de R$ 1,7 milhão despenca de caminhão durante entrega

O arco de sua roda dianteira foi danificado, com seu para-lama também ficando avariado. A traseira do carro foi salva pelas rodas traseiras, mas não há como saber quais danos foram causados à parte inferior do carro.

Para colocar o Lamborghini de volta nas quatro rodas, um guindaste teve que ser chamado para levantar suavemente o modelo e tirá-lo do local.

