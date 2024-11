Parceria dá 500 mil pontos Latam a novos compradores de Audi Q5

A Audi do Brasil e o Latam Pass criaram uma ação inédita ao oferecer 500 mil pontos para os clientes da marca. É a primeira vez no mercado premium que proporcionamos uma condição tão exclusiva para os nossos clientes. Além disso, o Q5 híbrido é um modelo consagrado em nosso portfólio, sendo inclusive um dos veículos mais vendidos da Audi nos últimos anos. Estamos realmente muito empolgados com esta ação. Renato Celiberti, Head de vendas da Audi do Brasil

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.