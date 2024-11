Lamborghini Urus híbrido é supercarro esportivo que economiza no posto

Ao todo são 10 modos de condução, com destaque para a opção Corsa (uso em pista), além das elétricas Hybrid e Recharge.

Jorge Moraes também apresenta o lançamento dos Honda City sedã e hatch, que ganharam atualizações importantes na linha 2025.

Os preços sugeridos vão de R$ 117.500 a R$ 141.400 para o City Hatchback e variam de R$ 117.500 até R$ 142.400 para as variantes sedã.

A principal mudança veio no hatch, que ganhou grade frontal exclusiva. O que não mudou foi a parte mecânica, que continua com motor 1.5 flex aspirado com injeção direta, com 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT.

No quadro Autosserviço, o assunto da semana é o funcionamento do turbo, mostrando como funciona a manutenção correta e quais são as diferenças.

O programa ainda conta com o Fala Carona, onde Jorge Moraes responde às dúvidas do público.