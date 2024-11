Por que novo carro mais rápido do mundo não entrará para Guinness Book

Derivado do Bugatti Chiron, o novo conversível da marca francesa - o Bugatti Mistral - conseguiu atingir a incrível velocidade de 453,91 km/h na pista de Papenburg, na Alemanha. Com esta velocidade aferida, o modelo que conta com o clássico propulsor W16 da Bugatti se tornou o conversível mais veloz do mundo. Porém, o recorde não foi confirmado oficialmente.

O que aconteceu

Piloto de testes da Bugatti, Andy Wallace foi o responsável pela velocidade alcançada pelo Mistral em Papenburg. Entretanto, o modelo fez a pista apenas em uma direção. Para entrar no Guinness Book é necessário fazer a mesma reta nas duas direções.

Em seguida, uma velocidade média é calculada - esta marca é tida como o recorde do veículo em questão. Isso é feito para que o vento não influa na aferição. Desta forma, o conversível mais veloz do mundo segue sendo o SSC Tuatara.