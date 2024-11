Como planos de Trump para carros autônomos devem beneficiar Musk

Eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, Donald Trump anunciou que tem como prioridade criar uma estrutura federal para veículos autônomos, o que deve beneficiar empresas que testam ativamente a tecnologia, como a Tesla de Elon Musk.

O que aconteceu

A equipe de governo de Trump está tentando abrir caminho legal para carros autônomos nos Estados Unidos dentro do Departamento de Transportes. Para os assessores do republicano, isso é uma das tarefas mais importantes do início de governo, de acordo com a agência Bloomberg.

Com a notícia, as ações da Tesla subiram mais de 7%, o que poderá beneficiar as pesquisas para o robotaxi Cybercab da montadora. Por outro lado, ações da Uber e Lyft caíram, devido ao fato de o Cybercab ser concorrente de seus negócios.