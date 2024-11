Black Friday: veja descontos das marcas e quais carros estão mais baratos

A Black Friday, marcada para o final de novembro, é um dos eventos mais esperados do ano para quem deseja aproveitar descontos significativos. No mercado automotivo não é diferente, e sabendo disso as montadoras aproveitam o período para desovar estoques e preparar o terreno para a chegada dos modelos da linha 2025.

"Fim de ano é um período bastante estratégico para as concessionárias de automóveis. É quando muitas pessoas concretizam os planos de trocar de veículo ou adquirir o tão sonhado primeiro automóvel e a Black Friday chega como uma ótima oportunidade para atrair os consumidores para as lojas", afirma Carlos Gurgel, sócio-diretor do Grupo Viamar, que tem atualmente mais de 20 concessionárias em São Paulo, com marcas como Chevrolet, Hyundai, Nissan e BYD.

O UOL Carros listou abaixo algumas montadoras que já anunciaram promoções para a Black Friday. Confira!