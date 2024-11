Porsche Macan elétrico chega ao Brasil em 4 versões; veja preços e detalhes

O Porsche Macan de segunda geração está desembarcando no Brasil com quatro versões 100% elétricas. Com uma unidade motriz nova que leva autonomias para entre 435 km e 443 km, o modelo ainda teve aprimoramentos internos e externos. As quatro versões a combustão seguirão a ser comercializadas normalmente, segundo a marca.

O carro

O novo Porsche Macan elétrico chega ao Brasil em quatro versões. São elas Macan Electric (R$ 560.000), Macan 4 Electric (R$ 580.000), Macan 4S Electric (R$ 630.000) e Macan Turbo Electric (R$ 770.000).

Primeiro da linha, o Macan Electric tem propulsão do eixo dianteiro e possui 340 cv (250 kW), com até 360 cv (265 kW) de potência com o overboost. O torque máximo é de 57,4 kgfm. Com isso o Macan vai de zero a 100 km/h em 5,7 segundos e tem velocidade máxima de 220 km/h, com autonomia de 443 km.