Etanol x gasolina: abastecer com álcool já vale a pena em 18 estados

O etanol fechou a primeira quinzena de novembro com uma vantagem substancial frente à gasolina na maior parte do território nacional. O biocombustível sai mais barato em 18 dos 27 estados do Brasil, deixando a gasolina como mais competitiva em apenas um terço dos locais.

O levantamento foi feito pela empresa Ticket Log e fornecido com exclusividade para o UOL Carros. A média do litro da gasolina foi de R$ 6,26 e a média do litro do álcool, R$ 4,21.