De Onix a Kardian: 5 carros mais econômicos que novos híbridos da Fiat

Toyota Yaris Sedan (a partir de R$ R$ 101.490)

Imagem: Divulgação

Com seu motor 1.5 flex aspirado de máximos 110 cv e 14,9 kgfm de torque, a versão sedã do Yaris ganha do Fastback e perde por diferença mínima para o Pulse no consumo urbano com etanol e eficiência energética. O Fiat é melhor na média urbano com gasolina.

Consumo energético: 1,55 MJ/km

Etanol: 9,2 km/l (urbano) e 10,6 km/l (rodoviário)

Gasolina: 12,7 km/l (urbano) e 14,9 km/l (rodoviário)

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.