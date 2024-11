Parou no tempo: 4 itens de carros atuais que te fazem se sentir nos anos 90

São equipamentos arcaicos, mas que, por algum motivo, as montadoras ainda acham que são úteis.

Freio de estacionamento no pé

Quando muitos carros já usam o freio elétrico, que não ocupa espaço no console central como a velha alavanca, alguns fabricantes ainda preferem o acionamento por pedal como nos carros dos anos 60 e 70. E não estamos falando de caminhonetes robustas, mas do Toyota Corolla Cross (vídeo acima) e do Nissan Sentra.

Relógio digital