Ferrari 'barata' surge à venda na internet, mas requer um gasto extra

Que tal uma Ferrari por um preço muito abaixo do usual? É o que está à venda atualmente no site Alibaba: um modelo 458 por US$ 27.700 (cerca de R$ 160 mil) mais o frete. Porém, o carro não inclui três itens muito importantes: simplesmente transmissão, motor e o chassi.

O que aconteceu

Um vendedor na China está oferecendo uma carroceria de Ferrari 458. Original, ela, no entanto, não vem acompanhada do resto do chassi e do conjunto mecânico do modelo italiano, mas ainda possui itens como para-choques, para-lamas, portas e vidros.

Segundo o anúncio, "a carroceria foi projetada para se adaptar a vários modelos da Ferrari, incluindo o 458 Italia, Speciale e Spider" - apesar de a Spider se notabilizar por não ter teto.