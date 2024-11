Amortecedores: ignorá-los pode transformar seu carro em arapuca sobre rodas

Mas a principal novidade da Ram 1500 está debaixo do capô: o utilitário deixou de vir com o motor 5.7 V8 naturalmente aspirado, substituído pelo mais eficiente propulsor 3.0 biturbo com seis cilindros em linha.

A nova unidade de força é menor, consome menos combustível e é mais forte: rende 426 cv de potência, 26 cv a mais do que o V8, e 64,8 kgfm de torque.

Acoplado ao câmbio automático de oito marchas e com tração nas quatro rodas, o novo motor faz a 1500 acelerar de zero a 100 km/h em 5,3 segundos - número que faz dela a picape mais rápida atualmente à venda no Brasil.

