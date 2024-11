Falta de aviso não foi: 4 proibições bizarras que manual do carro traz

"Para evitar possíveis danos ao sistema dos vidros elétricos, não abra nem feche dois ou mais vidros ao mesmo tempo. Isso também assegura a longa duração do fusível", recomenda o documento.

Outra orientação é "nunca" acionar um dos vidros elétricos por meio do interruptor do motorista enquanto o passageiro abre ou fecha o mesmo vidro no sentido oposto.

Essa é uma situação que dificilmente acontece no mundo real, mas está lá para quem quiser ler:

"Nunca tente acionar o interruptor principal da porta do motorista e o interruptor do vidro individual em posições opostas ao mesmo tempo. Se isso for feito, o vidro será travado e não poderá ser aberto nem fechado".

4 - Não usar cinto em duas pessoas ao mesmo tempo