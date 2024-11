Carro 'movido a água': o que falta para nova tecnologia vingar nas garagens

Além dos desafios técnicos, a infraestrutura para abastecimento ainda é limitada. Nos Estados Unidos, alguns proprietários de carros a hidrogênio enfrentam problemas de abastecimento nos dias mais frios, porque as bombas congelam e precisam esperar até 30 minutos para descongelar e abastecer. Os postos de abastecimento ainda são raros e concentrados em regiões específicas, o que dificulta a adoção em larga escala.

No entanto, com investimentos contínuos e avanços tecnológicos, é possível que essa situação melhore nos próximos anos. Iniciativas como a produção de hidrogênio verde, utilizando energia solar ou eólica, estão ganhando força e podem mudar esse cenário.

Para que essa perspectiva vire realidade aqui no Brasil foi criado um comitê no MDIC (Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio) envolvendo uma integração de 40 pessoas e cerca de 30 empresas. Adas afirma que é uma rede colaborativa, chamada "Made in Brasil - MIB", com grande apetite para garantir que o mercado consumidor se desenvolva aqui no Brasil, na indústria de componentes e sistemas para hidrogênio.

Essas iniciativas, segundo ele, mostram que a indústria automotiva está seriamente comprometida em encontrar alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis.

"Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul estão mais desenvolvidos, pensemos no que está dando certo e não no que ainda está dando errado. Há problemas, mas numa ótica técnica, a engenharia encontra solução para tudo. Eu vejo que muitas montadoras já venderam muitas unidades, o mercado já nasceu, eu não me assusto que vá se desenvolver, assim como ocorreu com a jornada do etanol aqui no Brasil", disse Adas.

Um dos modelos mais conhecidos que utiliza essa tecnologia é o Toyota Mirai. Este sedã japonês é equipado com três tanques de hidrogênio comprimido, que permitem uma autonomia de cerca de 650 km. O Mirai combina hidrogênio com oxigênio do ar para gerar eletricidade, sem emitir poluentes. Além disso, o veículo oferece uma experiência de condução silenciosa e suave, características típicas dos carros elétricos.