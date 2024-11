Homem quase é atropelado por caminhão em alta velocidade em estrada; veja

Pedaços voaram para todos os lados após a colisão, com um deles até mesmo tirando o capacete do trabalhador - que sobreviveu sem ferimentos.

O caminhão, guiado por Muhammed A. Wesley, de 36 anos, de Phoenix, Arizona, parou na grama. Ele saiu sem ferimentos também.

O Departamento de Transporte do Estado de Nova York disse: "nossos trabalhadores rodoviários colocam suas vidas em risco todos os dias para manter as estradas de NY seguras, e este acidente recente na I-81 perto de Whitney Point é um lembrete assustador dos perigos que eles enfrentam. Diminuam a velocidade, mudem de faixa e fiquem alertas nas zonas de trabalho. Essas ações simples podem salvar vidas".

Confira:

