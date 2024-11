Ram 1500 e BYD Shark: como são as picapes que acabaram de chegar ao Brasil

Nesta semana, o programa Carona apresenta duas novas picapes que acabam de chegar ao mercado brasileiro: uma é importada dos Estados Unidos e traz motor a gasolina e outra vem da China, equipada com propulsão híbrida plug-in.

Estamos falando da Ram 1500, que ganhou novidades no motor, no visual e na suspensão; e da inédita BYD Shark, que combina propulsor 1.5 turbinado a gasolina com duas máquinas elétricas.

Diretamente do Texas (EUA), o apresentador Jorge Moraes conta tudo o que mudou na Ram 1500, que já está disponível no Brasil nas versões Laramie, por R$ 540.990, e Laramie Night Edition, com preço sugerido de R$ 555.990.