Novo supercarro da Ferrari tem ágio de R$ 14 milhões em concessionária

O novo hipercarro da Ferrari, a F80, mal foi lançado e já está movimentando muito dinheiro.

O preço oficial parte de US$ 3,9 milhões (cerca de R$ 22,9 milhões na conversão direta) e todas as 799 unidades do modelo já estão reservadas.

Como costuma acontecer no caso de carros cobiçados com produção limitada, as lojas que garantiram um exemplar do F80 estão cobrando ágio.