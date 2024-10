Motociclista é multado por tirar foto parado no semáforo; o que diz a lei?

Segurar o aparelho ou teclar no celular são infrações gravíssimas. O valor pago pelo condutor autuado por segurar ou manusear o aparelho é de R$ 293, 47. Além da multa, o infrator também é punido com sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Nestes casos, a multa pode ser aplicada quando o motorista está com o aparelho na mão, mesmo que não esteja mexendo ativamente no celular.

Além dos motoristas de automóveis, os motociclistas também têm causado um aumento nas infrações que envolvem o celular. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o uso do celular tem sido flagrado com frequência entre os motociclistas. O DNIT ressalta os riscos que o uso dos aparelhos representa a todos os envolvidos no trânsito e recomenda que os motociclistas não utilizem o aparelho em hipótese alguma. "Em princípio, a alternativa pode ser difícil, mas é uma questão apenas de conscientização do melhor para a vida", afirma o departamento em seu portal oficial.

Com o aumento do número de motociclistas profissionais (de aplicativos de entrega, por exemplo), o uso do celular ao guidão também vem aumentando e, com isso, os riscos de sinistros. Muitos motociclistas utilizam o celular para checar rotas, pedidos, mensagens e ligações.

DNIT

Para evitar acidentes, não se deve usar o celular mesmo nos momentos em que o veículo está parado de forma momentânea. Caso seja necessário interagir com a tela de alguma forma, o ideal é estacionar, realizar a atividade necessária, e só então retornar à via.