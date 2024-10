Por que carros novos sofrem mais estragos em acidentes e isso é bom sinal

O professor Jairo Souza, engenheiro mecânico da FEI, explica que veículos atuais utilizam aços especiais e sistemas de absorção de energia para proteger os ocupantes em caso de colisão. No caso das colunas, são usados aços de alta dureza para evitar deformações do teto em caso de tombamentos e com isto, preservar os membros superiores e cabeças dos ocupantes.

"Alguns desses aços especiais não permitem reparabilidade, pois a prioridade é a proteção a vida. Já os sistemas como motor, caixa de câmbio, suspensão dentre outros são projetados para absorverem energia através do deslocamento programado durante a colisão. Tudo isso para que não haja intrusão de peças ou componentes no habitáculo dos ocupantes do veículo", explica.

Segundo o especialista, em contrapartida, os carros antigos, construídos com materiais mais espessos e estruturas mais rígidas, tendem a transferir a energia do impacto diretamente para os ocupantes, aumentando o risco de ferimentos graves. Testes realizados por institutos especializados demonstram que, em colisões a altas velocidades, estes veículos podem apresentar colapso da estrutura frontal, destruição do para-brisas e deformações nas colunas, comprometendo a segurança dos passageiros.

"Nestes casos pode até ocorrer o aprisionamento dos ocupantes em ferragens do veículo. Já os automóveis mais recentes, produzidos com as mais recentes tecnologias de proteção a vida, se submetidos às mesmas condições de testes, normalmente apresentam deformação apenas na parte dianteira sendo que o para-brisas e as portas se mantém funcionais, permitindo que os ocupantes prontamente evacuem o veículo", afirma Souza.

Em contato com o UOL Carros, a Ford explicou a proteção presente na Ranger, que fizeram com que o carro ficasse mais impactado pelo acidente do vídeo viral. A montadora relata que a deformação da cabine e do chassi em caso de colisão é um efeito programado, para preservar a integridade dos ocupantes:

"Isso é feito por meio da combinação de aços especiais a aços de alta resistência, que permitem a deformação nas áreas periféricas do veículo para absorção do impacto, ao mesmo tempo em que mantêm a integridade das áreas vitais do habitáculo para proteger o motorista e os passageiros. Além disso, a Ford Ranger oferece sete airbags em toda a linha e recursos de assistência ao motorista que contribuem para evitar e minimizar os danos de acidentes", diz Gilmar de Paula, engenheiro-chefe do desenvolvimento da Ranger na América do Sul.