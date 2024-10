Volkswagen muda emblema em novos carros após peça virar alvo de ladrões

Para isso, a empresa redesenhou o emblema na versão 2025 de Nivus e T-Cross, tornando-o mais difícil de ser removido sem danificar o módulo ACC. Ela, no entanto, não entrou em detalhes sobre as mudanças.

Outra medida, tomada meses atrás, reduziu significativamente o preço da peça, em tentativa de desestimular o mercado de componentes roubados. O valor foi reduzido de quase R$ 2 mil para R$ 1,2 mil, tanto para o Nivus quanto para o T-Cross. No mercado paralelo, os emblemas do Nivus e do T-Cross podem ser encontrados por preços que variam de R$ 300 a R$ 600.

O que é o ACC

O sistema conhecido como ACC acelera e freia o carro sozinho, de acordo com a distância e a velocidade do veículo da frente. Caso o caminho à frente esteja livre, o ACC mantém a velocidade pré-definida pelo motorista e até aciona os freios, se necessário.

Quem detecta o movimento à frente é o sensor instalado na grade dianteira do carro.

O problema foi denunciado pelo UOL Carros em novembro, com diversos relatos de clientes e concessionários.

"O pessoal descobriu que isso vale um dinheiro e começou a roubar. Você não é o segundo nem o terceiro a vir atrás desse emblema", relatou um vendedor. Segundo o profissional, se o radar também foi roubado, a conta pode passar dos R$ 10 mil.