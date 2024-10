Motor do carro está 'fumando'? Solução de problema pode ser peça de R$ 30

Já Ludovico Pitucha, com 40 anos de chão de oficina, proprietário do Pitucha Centro Automotivo, diz que o procedimento é esse mesmo relatado no vídeo.

"Em alguns modelos, esse diafragma tem que ser trocado completo com a cápsula, não pode trocar só a borrachinha. Do contrário, continua o mesmo problema. No Chevrolet Cruze, por exemplo, o certo é trocar também a tampa de válvula".

"A mão de obra é mais cara do que a própria peça. Para eu trocar um diafragma, por exemplo, preciso de duas horas de serviço, o que dá cerca de R$ 500. O que ajuda a furar esse diafragma é o nosso combustível".

Pitucha conclui, alertando que, mesmo com a substituição da membrana, a fumaça costuma perdurar durante algum tempo, até que todo o óleo seja queimado.

