Chevrolet Equinox EV tem freio 'na mão' e chega ao Brasil mais caro que BMW

Dá para desligar também. Aí entra em ação a aleta acoplada ao volante (na parte esquerda). Funciona como uma espécie de freio-motor manual. Basta pressionar a borboleta e o SUV começa a reduzir. Claro que é preciso ter cuidado porque não tem a mesma eficiência e usabilidade do pedal de freio, mas dá pra se acostumar, medir as distâncias no dia a dia, frear somente com a mão e, assim, aumentar a bastante a autonomia. A GM fala em mais de 40%.

Imagem: Divulgação

Desempenho: os dois motores elétricos (a tração prioritariamente é dianteira e transfere para trás caso haja necessidade) despejam 292 cv e 46 kgfm de torque. Em um primeiro momento estes números podem parecer pouco para o SUV de 2.336 kg. Mas o Equinox EV acelera de zero a 100 km/h em 5,8 segundos - mesmo tempo do Blazer EV, que tem 347 cv. Uma explicação pode estar no peso menor, claro, e também na tração integral, já que o SUV maior direciona a força para as rodas traseiras.

Na curta avaliação no campo de provas da GM no interior de São Paulo foi possível perceber que não falta força. Os 46 kgfm de torque entregues instantaneamente ao pressionar o acelerador não grudam o corpo do motorista (ou dos passageiros) no banco. Há um impacto inicial, mas a entrega de potência e o ganho de velocidade se dão de forma serena e gradativa, sem arroubos esportivos. Claro que para a cidade e sair dos enroscos do trânsito é mais do que suficiente - até mesmo para fazer ultrapassagens na estrada com muita facilidade.

O rodar é sólido. Na pista, onde o asfalto é bem liso, não dá para perceber solavancos ou batidas secas. O acerto da suspensão privilegia o conforto dos ocupantes. Estes, inclusive, se acomodam bem atrás. Os 2,95 m de entre-eixos sugerem um espaço abundante, porém na prática a área para as pernas é boa (para pessoas de até 1,80 m). Os mais altos podem raspar um pouco a cabeça no teto.