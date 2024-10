Brasil aparece entre países mais assustadores para dirigir; veja ranking

Já a segunda adição sul-americana ao top 10 do trânsito assustador ficou com o Brasil, na oitava posição com 6,71 pontos - empatado com a vizinha Colômbia, que ficou uma posição atrás de acordo com o site. Malásia, com 6,70, fecha o top 10.

Confira o top 25:

1. Índia - 7,15 pontos de 10

2. Venezuela - 6,97

3. Zimbábue - 6,90

4. Marrocos - 6,87

5. Tailândia - 6,86

6. China - 6,84

7. Tunísia - 6,79

8. Brasil - 6,71

9. Colômbia - 6,71

10. Malásia - 6,70

11. México - 6,69

12. Turquia - 6,68

13. Vietnã - 6,67

14. Chile - 6,52

15. Hungria - 6,52

16. Argentina - 6,48

17. Singapura - 6,47

18. Equador - 6,31

19. Japão - 6,27

20. Emirados Árabes Unidos - 6,12

21. África do Sul - 6,08

22. Hong Kong - 5,97

23. Grécia - 5,86

24. Itália - 5,83

25. Nova Zelândia - 5,77

