Máquina de café da Porsche esgota em 8h mesmo custando R$ 40 mil

A Porsche anunciou o lançamento de máquinas de café expresso de edição limitada em colaboração com a empresa La Marzocco. Com detalhes exclusivos da marca alemã, as máquinas partem de US$ 6.555 (cerca de R$ 38 mil) - com um dos dois modelos oferecidos tendo vendas esgotadas em oito horas após seu anúncio.

O que aconteceu

A montadora alemã lançou duas máquinas em edição limitada: a Porsche x La Marzocco Linea Micra na cor Slate Grey por US$ 6.555 (R$ 38 mil) e a edição Martini Racing por US$ 6.949 (R$ 40 mil).

O preço era alto, mas todas as unidades disponíveis da coleção Martini Racing - inspirada no 911 Carrera RSR - se esgotaram em apenas oito horas. A máquina tem como base a Linea Micra da La Marzocco - que custa US$ 3.900 (R$ 23 mil).