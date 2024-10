Fraude no seguro? Câmera flagra tentativa de forjar acidente de trânsito

Em seguida, os ocupantes do carro saem como se o carro atrás tivesse sido a parte culpada no acidente, gravando a placa do modelo e até mesmo fingindo dores em decorrência do impacto.

No fim das contas, um dos homens aparentemente nota a câmera no painel do Acura e até chega a se virar.

A vítima, Ashpia Natasha, que conversava com seu marido no momento do acidente, ainda está esperando a resposta da seguradora do seu automóvel à papelada da polícia. De acordo com as autoridades, ela não pode prestar queixa até que tenha uma resposta da seguradora.

Natasha e seu marido planejam denunciar a fraude no seguro e prestar queixa pelo acidente proposital.

Confira o vídeo: