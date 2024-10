Chinesa Neta inicia vendas de carros no Brasil em novembro; veja detalhes

Eles são o SUV compacto Neta Aya, com preços a partir de R$ 124.900, e o utilitário esportivo médio X - que parte de R$ 194.900. Os preços são promocionais e a empresa acrescenta que no valor de ambos os modelos está incluso um carregador do tipo wallbox com 7 kW.

Além dos dois, os veículos Neta GT e L são prometidos pela montadora para o Brasil no ano de 2025.

De acordo com um comunicado da montadora, a "empresa está finalizando trâmites legais e burocráticos necessários, com avanços significativos nos últimos meses".

A montadora também trabalha para completar seu estoque essencial de componentes em seu centro de distribuição de peças, localizado em São Bernardo do Campo (SP), para começar a operação.

As vendas começam com veículos importados, mas os planos são de instalar fábrica no Brasil.

