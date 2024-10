Parado no tempo: deixado em concessionária, Ford Corcel 1986 continua 0 km

O carro foi vendido há alguns meses a um colecionador, por valor não divulgado, pelo comerciante Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas - especializado em veículos antigos das décadas de 1980 e 1990 com baixa quilometragem.

O que explica o fato deste Corcel II nunca ter sido usado é que ele ficou parado na extinta concessionária Buchalla de Presidente Prudente (SP) por décadas.

O seu estado de conservação imaculado não mente sobre o fato de ter sido bem mantido. Por fora, a pintura, os frisos, os emblemas, vidros e partes plásticas estão intocados. No interior, por sua vez, idem para o forro de vinil, para o estofamento de veludo, tapetes e até mesmo miudezas como as aletas que direcionam a ventilação. Nem na parte de baixo do assoalho é possível notar qualquer ponto de ferrugem ou sujeira incrustada.

Imagem: Reprodução / Reginaldo de Campinas

Após dez anos do lançamento da primeira geração do Corcel a grande remodelação da linha veio no final de 1977, com o Corcel II, trazendo uma carroceria totalmente nova de duas portas (a preferência na época). Era oferecido nas versões L básica (a mesma do exemplar da reportagem), LDO de luxo e esportiva GT.

O Corcel II rivalizava com modelos como o VW Passat e o Chevrolet Chevette, e desde 1985 passou a usar o motor 1.6 CHT de 72 cv e 12 kgfm com câmbio manual de cinco marchas. No mesmo ano, toda a linha foi reestilizada em 1985 e perdeu o "II" do nome, até o encerramento da produção em 1986.