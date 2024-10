BYD lança a picape híbrida Shark; veja preço, autonomia e equipamentos

Além disso, a picape também traz modos off-road: neve, areia e terra. Entre as tecnologias de destaque, o modelo pode ser fonte de energia para aparelhos eletrônicos. Para isso, traz três entradas de 220V.

Também merece destaque a câmera que projeta no multimídia imagens da parte de baixo da picape - tecnologia semelhante ao capô transparente, da Land Rover. O modelo traz ainda Head Up Display, que projeta dados do quadro de instrumentos no para-brisa.

A tela da central multimídia é giratória e tem 12,8". Já o quadro de instrumentos digital está em um monitor suspenso de 10,25". A Shark tem 5,45 metros de comprimento - são dez centímetros a mais do que a Ranger.

Imagem: Divulgação

O entre-eixos é de 3,20 metros, e a caçamba tem 1.200 litros de capacidade. A capacidade de carga, porém, é baixa para um modelo que nasce focado no agro: 790 kg.

Produzida na China, usa plataforma DMO. A Shark é oferecida no Brasil em três cores: a perolizada branca e as metálicas preta e azul. O lançamento ocorreu em um grande evento em Goiânia, considerada a capital brasileira do agronegócio.