F80: supercarro de 1.200 cv é o modelo mais potente da história da Ferrari

Imagem: Divulgação

O motor a combustão é a mesma unidade utilizada na Ferrari 499P, vencedora das 24 Horas de Le Mans nos últimos dois anos. Entretanto, nas pistas o modelo que compete no Mundial de Endurance (WEC) é limitado a 680 cv. Aqui, o motor a combustão tem 900 cv aproximadamente.

Do lado elétrico, o modelo tem cinco motores. Dois deles ajudam a acelerar os turbos para levar o propulsor a 900 cv, com outro nas rodas traseiras e mais dois nas dianteiras. Desta maneira, o carro é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 2,15 segundos.

Imagem: Divulgação

No visual, as linhas do carro não são muito pronunciadas, com uma faixa preta na frente muito semelhante à da 12 Cilindri GT e seus faróis quadrados. O teto é 5 cm mais baixo que o do LaFerrari e as rodas medem 19 polegadas na frente e 20 atrás.

