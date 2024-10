Por que rodar com tanque de combustível sempre na reserva detona seu carro

No ciclo WLTP (europeu), o alcance com uma carga completa das baterias chega a 320 km.

A potência é de 177 cv e o torque, de 29,6 kgm - contra 204 cv e 31,6 kgfm do Yuan Plus. A BYD divulga que a variante Pro do SUV elétrico acelera de zero a 100 km/h em 7,9 segundos, ante 7,3 segundos da opção com o sobrenome Plus.

Por dentro, o lançamento da BYD traz com acabamento, com destaque para o painel digital de 8,8 polegadas e para a central multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas.

VW Golf GTI volta após 5 anos

Versão esportiva do hatch retorna ao Brasil em 2025 na geração 8,5, lançada em 2023 na Europa Imagem: Divulgação

O Carona destaca, ainda, a volta do VW Golf GTI ao mercado brasileiro em 2025, confirmada pela Volkswagen no último dia 8 de outubro.