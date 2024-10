'Bombas-relógio': por que carros elétricos preocupam após furacão nos EUA

"Os moradores da Flórida que vivem no litoral e possuem veículos elétricos correm o risco de que esses veículos sejam inundados com tempestades de água salgada, o que representa uma ameaça perigosa de incêndio para as famílias da Flórida e suas casas", disse um membro do Corpo de Bombeiros.

"Se você tem um desses veículos, incluindo carros, patinetes, hoverboards, carrinhos de golfe ou brinquedos infantis que foram comprometidos por inundações, desconecte o veículo ou dispositivo e mova-o com segurança para longe de sua casa ou apartamento em um espaço aberto e limpo."

Além dos proprietários de elétricos, donos de veículos híbridos e de células de hidrogênio também foram avisados sobre potenciais riscos de incêndio. A principal recomendação foi de que - além de deixar os carros ao ar livre - as janelas e/ou portas ficassem abertas para permitir que quaisquer gases potencialmente inflamáveis fossem ventilados para fora do compartimento de passageiros.

