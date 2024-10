Sucesso entre celebridades: como é o SUV milionário de Ana Maria Braga

SUV faz sucesso entre celebridades

O Mercedes-AMG G 63. é um dos mais cobiçados entre carros de luxo e ocupa ou já ocupou a garagem de muitos famosos.

Seu preço sugerido no Brasil está em R$ 1.932.900.

O motor do Mercedes-AMG G 63 é um V8 4.0 biturbo com 585 cv de potência e torque de 86,4 kgfm. Com isso, o veículo - com câmbio automático de nove marchas - é capaz de sair da imobilidade e atingir 100 km/h em 4,5 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 240 km/h.

Sua tração é do tipo integral, nas quatro rodas, enquanto o consumo é de aproximadamente 5,5 km por litro de gasolina na cidade e de 6,8 km/l na estrada.