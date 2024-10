Previsto para o Brasil, Kia K3 é avaliado pelo Latin NCAP; veja resultado

Com expectativa de chegada ao Brasil antes do fim de 2025, o Kia K3 ,em suas versões hatch e sedã, foi o veículo avaliado nos mais recentes testes de impacto do instituto independente de segurança viária Latin NCAP.

Sucessor do Kia Rio, "primo" do nosso Hyundai HB20, o compacto fabricado no México levou nota máxima, ficando com cinco estrelas de cinco possíveis.

O que aconteceu