Por que policiais da Califórnia testaram e rejeitaram viaturas da Tesla

O que aconteceu

Em 2020, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou um projeto de lei proibindo a venda de novos carros movidos a gasolina e diesel a partir de 2035. Como departamentos de polícia foram incluídos na medida, alguns passaram a testar os carros elétricos, incluindo modelos da Tesla, nos anos seguintes.

Entretanto, as dificuldades para utilização começaram já nos preços, com relatos de US$ 150 mil (R$ 841 mil na conversão direta) só para comprar cada exemplar do Tesla Model 3 e adequá-lo com sirenes, quebra-mato, divisória, suporte para armas, painéis balísticos e rádio.

Tudo piora pelo fato de apenas a customizadora Unplugged Performance conseguir fazer este trabalho de conversão para viatura nos EUA. Em contrate, modelos da Ford e Chevrolet, por exemplo, são atendidos por muito mais lojas terceirizadas.

Na utilização, os Model 3 também deixam a desejar, pois alguns policiais não conseguiam entrar e sair confortavelmente do veículo, além do espaço limitado no banco traseiro, especialmente para o transporte de suspeitos.

Cedric Crook, chefe do Departamento de Polícia de Ukiah, , explicou que esperar pelo carregamento de um carro com um prisioneiro no banco de trás não lhe agrada. Seu departamento tem dois Teslas.