Youtuber mantém live no celular após bater carrão e ferir passageiro

Na transmissão, foi possível ver que o passageiro, referido como Michael, teve um ferimento na cabeça.

A plataforma de stream Kick, por meio da qual transmitia a "live" no momento do acidente, o baniu devido às suas diretrizes de comunidade.

Doherty se desculpou no Twitter/X: "Sinto muito, Michael, por fazer você passar por isso. Obrigado a todos os socorristas e a todos que nos ajudaram a sair do carro. Isso poderia ter sido muito pior e é um grande aprendizado".

