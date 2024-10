Caminhão fica 30 anos guardado como poupança e é vendido com 40 km rodados

Um caminhão da Mercedes-Benz adquirido novo em 1990 permaneceu guardado e cheio de poeira em um depósito na cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Com apenas 40 km rodados, o Mercedes 1618 com caixa reduzida na cor azul foi parar nas mãos do comerciante de carros antigos Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas - especializado em comprar e revender automóveis e utilitários originais e com baixa quilometragem.

Reginaldo, que adquiriu o veículo e o revendeu há cerca de três anos a um colecionador, conta ao UOL Carros que descobriu a existência desse caminhão zerado por meio de um amigo, que é próximo do proprietário original.